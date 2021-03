Arianna Montefiori svela il motivo della sua assenza a “Il paradiso delle signore”. Che succede?

Il Paradiso delle Signore, grande assente Laura. Cosa le è successo? L’attrice Arianna Montefiori farà presto una diretta per spiegare il motivo della sua assenza

Ieri la bella Arianna Montefiori ha deciso di dedicare alcune ore del suo tempo a rispondere ad un po’ di domande dei fan direttamente su Instagram. Va molto in voga dedicarsi alle q/a ovvero question-answer immediate. Arianna è un volto noto del grande schermo dopo il lancio su Rai Uno nella fiction “Che Dio di aiuti” dove ricopriva il ruolo Valentina Valpreda sempre al fianco di Elena Sofia Ricci.

I fan però ne hanno amato l’interpretazione anche nelle vesti di Laura Parisi ne “Il paradiso delle signore” anche se non si spiegano la sua uscita repentina a cui non ha dato spiegazioni. Ieri però nel botta e risposta con i fan ha accennato a qualcosa che potrebbe interessare forse ai più accaniti della fiction pomeridiana.

Che fine ha fatto Laura? Presto svelato il motivo da Arianna Montefiori

Sono molti i fan della fiction pomeridiana “Il Paradiso delle Signore” e hai più accorti non sarà sfuggita l’assenza importante della pasticciera Laura Parisi. L’attrice non si vede dalle puntate di fine gennaio in cui, anche se presente, non è mai inquadrata direttamente nelle scene. Mentre la trama della fiction prosegue e fervono i preparativi delle nozze tra Gabriella e Cosimo, ci si chiede sempre più cosa è accaduto a Laura.

Sappiamo che a causa del Covid l’attrice non ha più potuto recarsi sul set ed il regista ha dovuto riorganizzare le riprese in modo che lei non fosse mai inquadrata. Oltre ad Arianna è risultato positivo anche il suo fidanzato Mattia Briga con cui ha trascorso il periodo di quarantena.

L’attrice nelle risposte di ieri a chi le chiedeva come mai è scomparsa dal set risponde che presto farà una diretta con Emanuele Caserio per spiegare cosa è accaduto nello specifico.