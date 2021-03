L’ex naufraga dell’isola dei Famosi condivide con i suoi 832.000 followers una foto scattata a Sanremo: Bianca è incantevole!

Nella didascalia della foto scattata a Sanremo, la Atzei scrive: “Quel posto dove la tua voce ti fa sentire gigante“.

La talentuosissima cantante indossa uno scuro vestito con dei dettagli floreali, porta i capelli raccolti e sfoggia un make-up color bronzo sugli occhi e pescato sulle labbra, che le dona moltissimo: è semplicemente magnifica!

Il post, in meno di un’ora, ha già ricevuto più di 2.000 like e circa 140 commenti: è stato super apprezzato!

Bianca Atzei riesce sempre a farci sognare: ecco come tutto ebbe inizio…

Durante una delle sue interviste, Bianca Atzei ha raccontato al pubblico che la segue, come nacque la sua fantastica carriera da cantante: “Ho cominciato cantando jingle pubblicitari, prestando la voce per un sacco di spot televisivi. Quella è stata una vera e propria palestra per imparare ad impostare la mia vocalità in maniera diversa, a seconda delle esigenze. Mi è sempre piaciuto un sacco giocare con la mia voce, proprio per questo ho voluto fortemente l’esperienza di Tale e Quale show, è stata sia divertente che faticosa, per nulla facile“.

E ancora: “Mi ha aiutato a trovare diverse personalità in me che nemmeno conoscevo, scoprendomi ogni volta diversa“.

Infine ha aggiunto: “Anche nei singoli che ho realizzato nel mio percorso, a parte i primi piuttosto simili, ho sempre cercato di spaziare, modulando il graffiato, l’intensità e i colori della mia voce“.