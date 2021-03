Bianca Atzei innamorata. Insieme a lui: il dolce bacio davanti a tutti – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica uno scatto dal contenuto molto dolce. Un bacio scambiato in un luogo suggestivo. Chi c’è con lei?

Bianca Atzei non sarà tra i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo che prenderà avvio questa sera. Tuttavia, ha partecipato con successo in passate edizioni. Nel 2015 ha portato in gara il brano Il solo al mondo, mentre nel 2017 l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston con il pezzo Ora esisti solo tu.

Classe 1987, si sta godendo il successo del suo ultimo singolo dal titolo John Travolta, realizzato in collaborazione con il duo Legno.

Il video clip è stato rilasciato il 5 Febbraio scorso e, a distanza di poche settimane, ha collezionato migliaia di visualizzazioni su YouTube. Ad oggi sono quasi 40mila. Il brano si allontana dal precedente stile dell’artista per favorire sonorità che spaziano dall’elettronica, all’indie e pop music.

Il testo parla di un rapporto in crisi, prossimo alla chiusura definitiva. E’ pieno di riferimenti musicali e cinematografici a partire ovviamente dal titolo che porta il nome del famosissimo attore di Hollywood, passando per il regista Martin Scorzese e arrivando a citare più volte i Beatles.

Bianca Atzei. A Piazza Duomo a Milano insieme a lui

Anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano andare a gonfie vele per la cantante Bianca Atzei. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto romantica in dolce compagnia.

Sullo sfondo il meraviglioso Duomo di Milano e in primo piano lei, teneramente abbracciata al compagno Stefano Corti. In didascalia scrive: “La mia Iena”. Il riferimento è ovviamente al mestiere del fidanzato, inviato della trasmissione di Italia1, Le Iene. Lui le bacia la fronte amorevolmente. L’espressione della Atzei rivela la beatidudine colta nel momento dello scatto.

La ragazza è stata a lungo compagna del pilota motociclistico e campione del mondo Max Biaggi ma la loro relazione si è conclusa nel 2017. La storia con Corti è iniziata nel 2019 e procede alla grande. Appaiono spesso nei rispettivi profili social, visibilmente affiatati e molto innamorati.