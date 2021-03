Bianca Guaccero ammiccante su Instagram: fascino e incanto – FOTO

Bianca Guaccero, la bellissima conduttrice di Detto Fatto, ammicca su Instagram e fa impazzire i fan: esplosione di bellezza

Bianca Guaccero è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Attrice, cantante, conduttrice: non manca proprio niente alla carriera della padrona di casa di Detto Fatto. Ciclone di simpatia ed energia, ogni puntata è un’iniezione di positività allo stato puro. Autoironica e semplice, non si prende mai sul serio nonostante vanti una bellezza stratosferica, fattore che la rende ancora più irresistibile.

Bianca Guaccero ammaliante su Instagram

Attiva su Instagram, la conduttrice pubblica spesso scatti che la ritraggono in studio, la sua seconda casa, per dare appuntamento ai telespettatori. Nel suo salotto non manca di regalare momenti di leggerezza e divertimento al suo fedele pubblico, che costantemente la segue per le sue distintive e riconoscibili qualità. Frizzante, brillante, espressiva, solare e bellezza fuori dalle righe, sa come intrattenere e divertire senza mai risultare banale.

L’ultimo scatto pubblicato ritrae tutta la sua essenza, tra fascino e personalità. Il rossetto corallo fa brillare le sue labbra carnose mentre il trucco sfumato intensifica lo sguardo profondo. Ammicca all’obiettivo offrendo il suo profilo migliore, e i capelli scuri e perfettamente lisci in un magnifico lob la esaltano al meglio.

La camicetta a fiori e l’orecchino a cerchio dotato di perle colorate sono una piacevole parentesi di primavera su Instagram. Il post recita “Scaldate i motori, ne vedremo delle belle“, per anticipare la puntata ai seguaci, che prepara il terreno alla serata di apertura di Sanremo.

Qualche utente la ringrazia per la compagnia che garantisce nei pomeriggi su Rai 2, mentre altri non possono fare a meno di notare la sua bellezza: “meravigliosa“, “bellissima“, “stupenda“. Bianca è sempre divina.