Cashback, in arrivo provvedimenti per i ‘furbetti’: ecco quali

Iniziano a essere molti i trucchetti usati per scalare la classifica del Super Cashback e sarebbero in arrivo provvedimenti.

Dopo due mesi dall’avvio del programma Cashback sembrerebbe procedere tutto per il meglio. Ma non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda il Super Cashback ossia il premio di 1.500 euro per i primi 100.000 che al 30 giugno avranno effettuato più transazioni.

Sono molti infatti i trucchetti messi in gioco per riuscire a scalare più velocemente la classifica e per chi al momento è nelle prime posizioni, si registrano oltre 30 transazioni al giorno.

Ma com’è possibile? Semplice, sono stati utilizzati degli escamotage che permettono di aggirare le regole stabilite e ottenere così il premio finale.

Quali sono i trucchi più diffusi?

Addirittura in molti avrebbero acquistato un Pos portatile della SumUp e iniziato a fare della auto transazioni portando a scalare la vetta della classifica senza spendere soldi.

Un altro trucco riguarderebbe Satispay che permette di dividere le transazioni anche per somme minime, ad esempio per un euro di caffè al bar si effettuano 5 pagamenti da 0,20 centesimi l’una. Per farlo serve il permesso del gestore che solitamente acconsente in quanto per lui non ci sono ulteriori costi.

In molti si sono rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mettere un freno a una tale situazione che sta diventando fuori controllo e sembrerebbero in corso accertamenti per prendere degli imminenti provvedimenti.

Stando alle indiscrezioni questa situazione potrebbe portare anche all’ipotesi estrema della cancellazione del Super Cashback, idea già paventata dal nuovo governo Draghi.