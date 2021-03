Caterina Balivo, la tuta attillata risalta le curve: che fisico da urlo – FOTO

Caterina Balivo pubblica un nuovo scatto dopo l’allenamento. Fisico super tonico e davvero invidiabile. Date un’occhiata al suo nuovo post per rendervene conto!

Caterina Balivo pubblica un nuovo scatto sorridente e splendente come non mai. L’ex conduttrice di Vieni da me, nel nuovo post pubblicato, indossa una tuta super attillata che lascia intravedere il suo fisico davvero invidiabile.

Sorriso smagliante, da far tornare il buon umore a chiunque guardi il suo solare scatto. La moglie di Guido Maria Brera ha pubblicato questo post dopo essersi allenata come fa intendere dalla didascalia: “Gyrotonic fu, ora il resto”.

Caterina Balivo: i progetti lavorativi e la scelta di abbandonare Vieni da me per amore

Caterina Balivo da poco ha concluso la sua esperienza a Il Cantante Mascherato, il programma andato in onda su Rai Uno. La Balivo ha partecipato al programma nel ruolo di giudice. Un’esperienza avvincente che l’ha appassionata particolarmente. A vincere il programma è stato Red Canzian e, adesso, per la Balivo potrebbero essere in arrivo nuovi progetti.

La conduttrice aversana l’anno scorso aveva detto addio al suo programma Vieni da me, in onda il primo pomeriggio su Rai Uno. Una scelta fatta solo ed esclusivamente per amore. Il rischio, se avesse continuato a condurre quel programma, sarebbe stato di dover trascorrere un anno intero senza suo marito a casa. Un’ipotesi che Caterina ha voluto escludere a priori.

A raccontare i motivi della sua scelta è stata lei stessa che, durante una recente ospitata a Domenica In, ha dichiarato a Mara Venier di aver voluto tutelare anche la salute dei suoi affetti. Per ora, non si sa quale sarà la prossima avventura televisiva della Balivo. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Nel frattempo, lei non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti social per condividere momenti con i suoi fan che non risparmiano complimenti: “Sei bellissima ❤️, Buongiorno Caterina sempre bellissima…buona giornata 😘🌹, Wow, in piena forma 😍👏, Gran donna sei fantastica molto bella e bravissima conduttrice complimenti, Eleganza pure in palestra”.