La sorellina di Belen Rodriguez condivide con i suoi 4,3 milioni di followers uno scatto molto sensuale: è bellissima!

La foto, scattata a Milano, in un’ora soltanto è già virale, con più di 15.000 mi piace e 170 commenti.

Cecilia ha un’acconciatura che le dona tantissimo ed un make-up molto marcato sugli occhi: è semplicemente divina!

Tra i messaggi che gli utenti hanno lasciato sotto la foto dell’ex gieffina, si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Solo da ammirare, sei stupenda“, “Ma che bella“, “Bellissima chechu“, oppure “Una forza della natura bellissima“.

Cecilia Rodriguez ed il suo unico amore: la coppia riesce sempre a far emozionare i fan!

Undici ore fa, la bellissima designer, showgirl e fotomodella Cecilia Rodriguez pubblica un selfie con i suo grande amore, cioè Ignazio Moser.

Nella didascalia scrive: “Sin sus besos no puedo vivir“. Che tradotto significa: “Senza i suoi baci non posso vivere“. Terminando la descrizione dell’immagine con l’#besamemucho“, che in italiano vuol dire “Baciami tanto“.

Il fidanzato di Cecilia indossa una camicia prevalentemente rossa, dalla fantasia tartan, con sotto un’altra camicetta bianca; mentre lei ha una maglietta beige, con sopra una giacca nera, arricchita da delle bianche righe verticali.

Il make-up della Rodriguez è molto luminoso: le sta d’incanto!

Il post ha superato i 53.000 mi piace e i 300 commenti: è stato super apprezzato!