Covid a Sanremo 2021: salta l’esibizione di Irama questa sera. Positivo un membro dello staff del cantante, in attesa del tampone si esibisce Noemi al suo posto

Questo Festival di Sanremo non comincia affatto con il piede giusto. Nonostante la pandemia mondiale che stiamo vivendo, la musica non si ferma e con le dovute restrizioni sono riusciti ad organizzare queste cinque serate. Non è stato affatto facile ma ci sono dietro mesi e mesi di preparazione, e dopo tantissime prove finalmente stasera assisteremo alla serata di esordio di questa edizione. Purtroppo, però, è sorto un problema che è difficile da trascurare e si tratta di un caso di covid proprio tra i membri dello staff di uno dei protagonisti di questa sera: Irama.

Irama, un membro del suo staff positivo al covid-21: salta l’esibizione a Sanremo

Ad un tampone rapido è risultato positivo un membro dello staff di #Irama. In attesa del risultato del molecolare si esibirà stasera #Noemi al suo posto #Sanremo2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 2, 2021

“Ad un tampone rapido è risultato positivo un membro dello staff di Irama. In attesa del risultato del molecolare, si esibirà stasera Noemi al suo posto“. Una brutta notizia per il cantante che non aspettava altro di salire sul palco questa sera per esibirsi con la sua Genesi Del Tuo Colore. La sua esibizione è stata sostituita da quella di Noemi, mentre lui, salvo tampone negativo, si esibirà domani al suo posto per la seconda serata del Festival.

Ci auguriamo che il tampone abbia esito negativo per poter ascoltare il brano che il cantante domani porterà sul palco più famoso al mondo della canzone italiana. Nell’attesa, ci prepariamo a vivere con ottimismo questa prima serata del nostro amato Festival.