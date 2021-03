Covid, il nuovo commissario Figliuolo cambia il piano vaccinale

Appena nominato commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo cambia il piano vaccinale: da aprile nuove linee guida nel tentativo di accelerare

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è appena stato nominato dal presidente del consiglio Draghi commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Va a sostituire Domenico Arcuri, che ha gestito la pandemia durante il governo Conte. Toccherà dunque a Figliuolo delineare la strategia di Mario Draghi sulla lotta al Covid.

Il nuovo commissario è un esperto di logistica dell’Esercito, e ha già avuto a che fare con il piano vaccinale. A lui si deve la gestione del flusso di vaccini arrivati alla base di Pratica di Mare. E adesso ha annunciato un cambio di passo per la campagna di vaccinazione, nel tentativo di accelerare le somministrazioni.

Covid, il commissario Figliuolo cambia il piano vaccinale

Lo sforzo avverrà sotto il controllo diretto e congiunto di Esercito e Protezione Civile. Una sinergia tra più organi statali che prefigura un nuovo rapporto con le Regioni. Infatti, fino ad ora gli Enti locali hanno agito in autonomia nel distribuire le dosi nei loro territori, con risultati più o meno validi. Quindi adesso si pensa di attuare una strategia condivisa a livello nazionale.

Per il momento è stato deciso che per tutto il mese di marzo si proseguirà seguendo le linee guida stabilite dal precedente commissario, Domenico Arcuri. In queste quattro settimane a Figliuolo e agli esperti del comitato tecnico scientifico toccherà studiare un nuovo approccio per accelerare la somministrazione delle dosi in tutta Italia. Il nuovo piano vaccinale infatti dovrebbe essere operativo già da aprile.

Il governo mira a raggiungere l’immunità di gregge entro la fine dell’estate, per garantire un più sicuro ritorno a scuola e all’università il prossimo settembre.