Cristina Chiabotto più radiosa che mai: distesa sul prato e col pancino in mostra è pura bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Cristina Chiabotto con la sua ultima foto ha emozionato il web: distesa sul prato e con sorriso fiero, mostra il pancino. In attesa di Luce Maria, questo il nome con cui la modella ha deciso di chiamare la primogenita, frutto dell’amore con Marco Roscio, l’imprenditore sposato nel 2019. Non aspettiamo altro che te la bellissima dedica di una futura mamma verso la bimba che porta in grembo. Il post ha subito catturato l’attenzione di tantissime followers che non hanno esitato a dedicare un pensiero alla ex Miss Italia: Che nome splendido…… finalmente la semplicità trionfa ♥️🐻♥️🐻♥️🐻. Messaggi anche dalle colleghe del mondo dello spettacolo, da Benedetta Mazza a Nicoletta Romanoff che lasciano emoji a forma di cuore. Cristina è più bella che mai, la gravidanza le ha donato una luce ulteriore.

Cristina Chiabotto svela l’angolo d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Solo qualche giorno fa la Chiabotto ha postato una foto dedicata a Luce Maria, un angolo d’amore lo definisce e in effetti quello che emerge è proprio il trionfo di dolcezza e amore unito all’impazienza che nasca. Palloncini rossi e bianchi che rendono l’atmosfera festosa e accogliente, il passeggino rosso e bianco davvero stiloso per una bambina che si preannuncia sarà sempre al top. Tra tanti commenti positivi non è mancata tuttavia una critica, seppure velata. Un utente infatti ha sottolineato la finalità prettamente commerciale della foto, privandola quindi di ogni emozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

In realtà basta guardare gli occhi della Chiabotto, è lì che si trova la risposta a questa fantomatica critica.