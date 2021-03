Dayane Mello, sguardo fiero e schiena nuda: “Per noi hai vinto tu”, fan in delirio – FOTO

Lo scatto postato sulla pagina Instagram di Dayane Mello ne vuole celebrare la vittoria simbolica, bella e fiera come non mai cattura tutti

Secondo posto per la brasiliana in quella che è stata definita la più lunga edizione del Grande Fratello. Dayane Mello ha avuto uno dei percorsi più turbolenti e discussi tra tutti i coinquilini della Casa, sicuramente non lineare ma fatto di liti accese, scontri diretti, emozioni forti come la morte del fratello Lucas, il compleanno pochi giorni fa trascorso in completa reclusione.

Dopo la sfida con Pretelli il secondo posto e l’ingresso negli studi Mediaset in grande stile per essere accolta da Signorini e dagli altri ex concorrenti. Per la sua finale in questa edizione 2021 del Grande Fratello, Dayane Mello ha deciso di indossare un pomposo abito di tulle bianco panna con una cosa vaporosissima e un corpetto stretto in vita da dei lacci di velluto nero che metteva prepotentemente in risalto il seno.

Spettacolare Dayane Mello, incanta con la schiena nuda

Dayane prima dell’eliminazione ha avuto la possibilità di riabbracciare, come ha fatto Pretelli prima di lei, sua figlia Sofia, nata dall’amore con Stefano Sala. Ecco le parole della piccola: “Mamma mi sei mancata tantissimo non ci lasciamo più. Dai che magari vinci! Ho fatto il tampone per venire da te…Cosa non faccio per te!“

La ragazza però ha anche potuto vedere in collegamento direttamente dal Brasile il padre e il fratello Giuliano che indossavano una maglia con la foto di Lucas, il fratello scomparso alcune settimane fa e che l’ha disperata mentre era rinchiusa nella Casa.

Chi le gestisce la sua pagina Instagram le ha dedicato uno scatto che la ritrae mezzo busto di schiena, si intravvedono solo le spalline del reggiseno, capelli sciolti e vaporosi e occhi vispi che da sempre la caratterizzano.

“Per noi hai vinto tu” si legge. In effetti sembrava una delle favorite fin da subito, 120mila like per questo scatto in cui Dayane mostra tutta la sua tenacia e perseveranza nell’affrontare le sfide che la vita le pone.