Diana Del Bufalo senza freni: il giudizio spietato su Can Yaman

La sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” sta volgendo al termine, ma il gran finale sembra destinato a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. L’ultimo appuntamento, che andrà in onda giovedì 11 marzo per via della pausa sanremese, avrà fra i protagonisti una guest star davvero imperdibile: si tratta di Can Yaman, il bellissimo fidanzato di Diletta Leotta.

L’attore turco, che ha guadagnato popolarità grazie alla soap opera “Daydreamer”, è pronto a sconvolgere la routine di tutte le giovani del convento. Can interpreterà infatti il nuovo barista, e gli occhi di Azzurra (alias Francesca Chillemi) saranno fin da subito puntati su di lui. Diana Del Bufalo, che ha avuto l’occasione di lavorare con l’attore, ha tuttavia espresso un parere che nessuno avrebbe mai immaginato.

Diana Del Bufalo vuota il sacco e svela il suo reale pensiero su Can Yaman

Mentre le donne di tutta Italia impazziscono di fronte al bell’attore turco, Diana Del Bufalo sembra decisamente andare controcorrente. La cantante, che ha avuto la possibilità di girare con Yaman l’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti”, non avrebbe in alcun modo subito il suo fascino da “vichingo“.

“Non è il mio tipo. A me piacciono vecchi, un po’ bruttini e con un poco de panza“, ha detto l’attrice, che tuttavia non ha potuto nascondere l’indiscussa prestanza fisica del modello. “Te ne accorgi quando entra, è altissimo e super fisicato“: così lo ha descritto Diana, pur dichiarandosi non particolarmente colpita dal suo sex appeal.

Il pubblico di Rai 1 non vede l’ora di ammirare l’attore nei panni del nuovo barista del convento. E chissà che Yaman, soddisfatto dell’esperienza sul set, non decida di prendere parte ad un’eventuale settima stagione come personaggio ricorrente.