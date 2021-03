Diletta Leotta, l’allenamento è bollente…quanto si suda! – FOTO

La temperatura sale alle stelle grazie alle ultime foto pubblicate sui social da Diletta Leotta impegnata in un duro allenamento

La vita di Diletta Leotta è legata allo sport in modo indissolubile e non soltanto da un punto di vista professionale. Se è vero infatti che ormai i suoi collegamenti a bordo campo per DAZN sono appuntamenti da non perdere, la giornalista non si limita a parlare soltanto di sport. Ne sono una dimostrazione le ultime foto pubblicate sul suo profilo social in cui è impegnata in una allenamento di gruppo. L’outfit rigorosamente adatto alla circostanza dimostra di riuscire ad essere non solo pratico ma anche sexy. Per l’occasione Diletta indossa degli short capaci di mettere in risalto il suo fisico tonico e le curve del suo lato B. Allo stesso tempo il top, pur riuscendo ad assecondare i movimenti degli esercizi, non nasconde la generosità del décolleté. Poco trucco e il viso leggermente imperlato di sudore infine contribuiscono ad infiammare le fantasie nascoste dei follower.

Diletta Leotta: una vita legata allo sport

Diletta Leotta è ormai da anni un volto noto per tutti gli appassionati di calcio che la seguono non soltanto per la sua bellezza ma anche per competenza e professionalità. La giornalista però è da sempre legata al mondo dello sport a cui si dedica in prima persona. Una passione nata da bambina che l’ha spinta a cimentarsi in diverse attività dalla danza classica, per la quale però non si sentiva molto portata, al nuoto che ha praticato anche a livello agonistico.

Il suo fisico tonico del resto è il chiaro risultato di un allenamento costante al quale però Diletta ha dichiarato di abbinare anche una sana alimentazione con qualche piccola concessione. Per la giornalista infatti allenarsi le permette, da brava siciliana, di concedersi di cadere verso quei piccoli peccati di gola.