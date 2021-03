Dolore infinito per Ignazio Boschetto alla vigilia di Sanremo, morto il padre Vito

Si è spento domenica scorsa Vito Boschetto, il padre di Ignazio de Il Volo. Il trio dovrebbe esibirsi mercoledì come guest star ospite

I tre ragazzi de Il Volo saranno ospiti speciali nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 in onda mercoledì 3 marzo ma per Ignazio Boschetto queste ore sono davvero terribili. La notizia della morte del padre Vito è giunta solo questa mattina ma sembra sia avvenuta domenica scorsa.

Vito Boschetto era di origini siciliane, di Marsala precisamente, ma è venuto a mancare a Bologna, capoluogo dove si era recentemente trasferito pe stare vicino al figlio. L’uomo è morto a seguito di un improvviso male che non gli ha lasciato scampo. Ignazio non ha mai fatto mistero di quanto il padre fosse stato importante per la sua crescita professionale e come uomo.

È stato lui a spronarlo fin da bambino a studiare musica e ad accompagnarlo ai vari provini in giro per l’Italia, tra cui quello di “Ti Lascio una canzone”, programma di Antonella Clerici che poi lo ha lanciato assieme agli altri due compagni di viaggio.

Una morte improvvisa senza spiegazioni, il mondo della musica è vicino a Ignazio

I tre giovani sono ormai conosciuti a livello mondiale, un successo internazionale il loro, che si è concretizzato in poco tempo ma con moltissimi sacrifici. La morte improvvisa di Vito lascia nello sconforto non solo Ignazio, ma anche tutta la sua famiglia, la moglie Caterina Licari, e l’altra sorella Nina.

Non sappiamo se questa notizia ora cambierà la scaletta della serata al Festival, era infatti previsto che il trio si esibisse con un’emozionante performance in onore del maestro Ennio Morricone, il grande maestro insignito del Premio Oscar.

Un’esibizione che dovrebbe anche essere un’anteprima del mega concerto-evento dei tre che si terrà – restrizioni a parte – a giugno 2021 dal titolo tanto emblematico “Il volo tribute to Ennio Morricone”.