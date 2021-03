Elena Morali: notte in bianco in tutti i sensi, i fan implodono FOTO

Che cosa ha combinato Elena Morali? La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram con un outfit sensazionale, i fan non sono più nella pelle

Elena Morali è una delle donne ospiti ai programmi di Barbara D’Urso, dove la showgirl si racconta al pubblico italiano. Di una bellezza stravolgente, non riesce proprio a rimanere in disparte e coglie ogni occasione per mostrarsi ai suoi fan con look davvero unici. Seguita sui social da più di un milione di follower, la Morali dà filo da torcere a chiunque la guardi.

Elena Morali: in bianco per chi? FOTO

La Morali, come ha detto durante l’incontro con Barbara D’Urso, non sta passando un bel momento, vista la rottura con il suo fidanzato che ha scoperto avere un’amante. La showgirl è venuta a conoscenza di questa relazione grazie a una telecamera nascosta, messa lì per caso. Da quel momento Elena non perde occasione di lanciare messaggi su Instagram o su altri social verso il suo ex compagno. E lo fa con look stravaganti e sensazionali che mettono in luce tutta la sua bellezza. Da quanto scrive, ha appena passato la notte in bianco. Troppi pensieri per la testa?

In realtà la donna si riferisce al suo outfit: un completo totalmente di pizzo trasparente che lascia intravedere tutte le sue forme, dal lato A al fondoschiena prorompente. Una vera bomba per il web, e i fan sono impazziti dopo averla vista. “Meravigliosa”, “Affiscinante”, “Stupenda”, immediatamente è pioggia di like e commenti sotto al post.