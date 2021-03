Eleonora Pedron gioca e mostra il décolleté…un incanto – FOTO

Eleonora Pedron incanta il mondo dei social con uno scatto in cui si contraddistingue per bellezza e simpatia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Bella e ironica come sempre Eleonora Pedron si concede all’obiettivo facendo girare la testa ai fan. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha infatti pubblicato uno scatto in cui si è lasciata ritrarre mentre è impegnata in una divertente smorfia. Intenta a fare l’occhiolino e a stringere le labbra come se volesse mandare un bacio, Eleonora non riesce nemmeno in una posa tanto buffa a perdere il suo fascino. Jeans old style e una t-shirt bianca che non contiene la generosità del suo décolleté è l’outfit scelto per regalare un sorriso ai suoi migliaia di follower. I colori che ha deciso di indossare non solo si adattano perfettamente a quello dei lunghi capelli biondi ma hanno la capacità di esaltare il colorito ambrato che Eleonora già sfoggia.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara non si ferma, fuori il meglio: esplosione del lato A – FOTO

La vita privata di Eleonora Pedron

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, l’allenamento è bollente…quanto si suda! – FOTO

Da quando nel 2002 Eleonora Pedron è stata eletta la più bella nel corso dell’edizione di Miss Italia la sua vita privata è sempre stata al centro delle attenzioni dei settimanali di gossip. Per molto tempo è stata legata al campione di motociclismo Max Biaggi dal quale ha avuto anche due figli Inès Angelica e Leon Alexandre. Dopo la separazione dal centauro Eleonora ha cercato di mantenere uno stretto riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Al momento sembra attraversare un periodo davvero felice accanto all’attore Fabio Troiano con il quale vive “una relazione bella ma calma“. Nel corso di recenti interviste la Pedron ha rivelato il modo insolito in cui ha incontrato il suo attuale compagno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

“Nel mio destino evidentemente c’era Fabio – ha raccontato Eleonora – perché ci siamo incontrati su un treno, quello Roma-Milano, sul quale nessuno dei due doveva essere“. Nonostante dopo due anni da quell’incontro la coppia ancora non viva insieme l’impressione è che proceda tutto a gonfie vele.