In un outfit rosso da teenager, che ricorda lo stile di ‘Tokyo‘, la showgirl Elisabetta Canalis è irresistibile: diventa il sogno di ogni uomo.

La showgirl sarda DOC, Elisabetta Canalis, dopo aver fatto risuonare con successo il suo ultimo appello per la salvaguardia degli allevamenti di visoni e per mettere parallelamente fine alle violenze sugli animali a fini prettamente commerciali, ha deciso di alleggerire un po’ la tensione. In seguito alla sua riflessione animalista, ed armata di forza di volontà, Elisabetta a distanza di poche ore si è ritrovata su innumerevoli testate giornalistiche. D’obbligo dunque cercare un po’ di leggerezza altrove. Scopriamo adesso il suo inatteso diversivo.

Elisabetta Canalis, un po’ Tokyo, un po’ teenager: in rosso è irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Via libera all’ironia: è questo lo spirito di Elisabetta nella mattina di oggi. Esordendo nella didascalia su Instagram con: “Io sono Milano 😆” sembrerebbe così aggiudicarsi il ruolo di protagonista per il prossimo spin-off italiano de La Casa De Papel. Un’idea originale quanto basta per riprendere tutto le energie positive necessarie e conquistare ancora una volta i suoi ammiratori.

D’altronde si tratta di uno stile impossibile da non riconoscere, visto anche lo strategico riferimento della stessa soubrette: #lacasadepapel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Le punte dei capelli al sole di inizio Marzo ed una lunga lista di apprezzamenti che alternano un goliardico gioco di somiglianze. C’è chi la accosterà all’imprudente Cappuccetto Rosso, e chi coglierà molto più al volo di altri la giusta sincronia di colori. “Staresti benissimo, nella serie tv,Elisabetta!!❤️❤️“, confermano subito dopo i suoi fan.