Chi è Elodie? Tutto sulla co-conduttrice di Sanremo 2021

La cantante Elodie ricoprirà il ruolo di co-conduttrice del settantunesimo Festival di Sanremo, scopriamo insieme chi è

La bellissima cantante, classe 1990, nasce e cresce nel quartiere romana Quartaccio, da padre italiano e madre creola, originaria della Guadalupa. Trascorre un’infanzia complessa, e in alcune interviste ha infatti dichiarato di aver vissuto diversi problemi in famiglia, come la tossicodipendenza e la separazione dei genitori. Anche il loro lavoro è stato motivo di imbarazzo per la piccola Elodie: il padre faceva l’artista di strada e la madre la cubista.

A 18 anni decide di sfruttare la passione per il canto e partecipa ai provini di X Factor, arriva fino alla selezione finale ma non viene scelta dai giudici. Abbandona temporaneamente il suo sogno, e dopo non aver concluso gli studi, decide di emanciparsi dal contesto difficile in cui vive.

Parte per Lecce, città dove avrà l’opportunità di lavorare come cubista, rivalutando la scelta della madre. Nel 2015 partecipa al talent Amici, dove emerge la sua forte personalità e il timbro distintivo della sua voce. Si classifica seconda, ed è l’inizio della sua carriera come artista.

Elodie dopo il talent Amici

Inizia la collaborazione con Emma Marrone, che nel 2017 le permette di accedere per la prima volta al Festival di Sanremo come concorrente con il brano “Tutta colpa mia“, classificandosi ottava.

In seguito ad altri lavori condivisi, rompe il legame professionale con la cantante pugliese per dirigere autonomamente la direzione artistica dei suoi progetti, e il risultato è strabiliante. Finalmente il suo timbro e la sua identità musicale trovano la giusta cifra stilistica per un impatto esplosivo.

Iniziano una serie di collaborazioni fortunate, come Nero Bali con Michele Bravi, Pensare male con i The Colors, ma è il brano Margarita in collaborazione con Marracash a segnare la svolta definitiva.

Partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Andromeda, raffinata e contemporanea. Trova un grande riscontro e si piazza al settimo posto, ma è il successo radiofonico la vera conquista. Il brano è inserito nell’album This is Elodie, che gode anche di quelli precedentemente elencati, insieme ad altri featuring importanti. Nel corso dell’estate ha poi modo di pubblicare due singoli di eccezionale popolarità, Guaranà e Ciclone, quest’ultimo prodotto da Takagi e Ketra, tormentoni dell’estate 2020.

Un successo che va oltre la musica: l’immagine e il fascino di Elodie le permettono di venire considerata la musa di Versace e produrre insieme al famoso brand di make-up Sephora una collezione firmata da lei.

Senza dubbio il fenomeno pop per eccellenza, il più potente degli ultimi anni, la cantante si contraddistingue per un carisma unico e una bellezza ammaliante, che avremo la fortuna di ammirare ancora una volta sul palco del Festival di Sanremo.