Dramma nelle campagne: giovanissimo bracciante si toglie la vita

Un giovane bracciante agricolo è stato trovato senza vita ieri nelle campagne di Lucera, comune in provincia di Foggia. Dai primi riscontri pare che il 28enne, originario del Mali, si sia suicidato nei pressi di un casolare dove viveva. A dare il triste annuncio è stato il sindacalista ivoriano Aboubakar Soumahoro, che ha condiviso un post sulla propria pagina Facebook in cui ha espresso il proprio sostegno alla famiglia del giovane bracciante.

Foggia, dramma nelle campagne di Lucera: giovane bracciante si toglie la vita

Dramma nelle campagne di Lucera, in provincia di Foggia, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 marzo, un bracciante agricolo si è tolto la vita. A compiere l’estremo gesto, Fallaye Dabo, 28enne originario del Mali che viveva in un casolare poco distante dal luogo in cui è stato ritrovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, come riporta la redazione di Repubblica, hanno avviato le indagini sul caso per chiarire tutti i contorni della tragedia. L’autorità giudiziaria, in tal senso, ha disposto l’esame autoptico sulla salma.

A rendere noto quanto accaduto, Aboubakar Soumahoro, sindacalista ivoriano che da sempre si batte per i diritti dei lavoratori migranti. “Nel sostenere i familiari di Fallaye – ha scritto Soumahoro sulla propria pagina Facebook- in questi momenti di atroce dolore, chiediamo che sia ascoltata la sofferenza spirituale e materiale dei braccianti. La stessa che ha spinto il 28enne a compiere questo gesto estremo. Non permettiamo che l’avidità economica, l’indifferenza sociale e la mancanza di coraggio della politica fagociti i braccianti in un abbrutimento disperante che finisce per uccidere la vita in loro“.

Anche il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha espresso il proprio cordoglio affidandosi al proprio profilo Facebook. Il primo cittadino ha chiesto di far luce sulla morte del bracciante 28enne che, come tanti altri, era giunto in Italia per cercare un futuro migliore.

Infine, il sindaco ha lanciato un appello affinché certi drammatici episodi non si ripetano: “Quanto accaduto – ha concluso il primo cittadino– deve interrogare le nostre coscienze e spingerci ad impegnarci con forza e determinazione“.