Francesca Ferragni, bacio bollente alle terme: record di likes – FOTO

Francesca Ferragni, bacio bollente alle terme: record di likes. La sorella di Chiara Ferragni si appresta a diventare zia della sua seconda nipotina e intanto si gode l’amore

Francesca Ferragni è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Ha raggiunto il successo sui social per essere la sorella di Chiara Ferragni, una della fashion blogger più famose del mondo. Stiamo parlando della sorella più grande ma anche della più dolce e simpatica, sempre carina e in disparte. Una vera e propria sognatrice, ha conquistato tutti ed è seguita da milioni di persone che ogni giorno le lasciano tantissimi commenti di apprezzamento.

Francesca Ferragni incanta tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Tra poche settimane, Francesca diventerà nuovamente zia perché Chiara si prepara a mettere al mondo la sua seconda bambina. Leo è stato una gioia per tutta la famiglia e in particolar modo per le sue zie, che lo coccolano tutto il tempo come se fossero anche loro le sue mamme. La piccola avrà sicuramente lo stesso affetto che riceve ogni giorno suo fratello. Intanto Francesca è felicissima e innamoratissima con il suo Riku, col quale ogni giorno pubblica scatti su Instagram che conquistano i suoi numerosi followers.

Nell’attesa, manca pochissimo al parto e Francesca non ci sta più nella pelle. In questi giorni che Fedez è fuori per Sanremo, le sorelle Ferragni si stanno prendendo cura di Chiara e di Leo.