GF Vip, Pretelli si commuove in finale: “Mi sta scoppiando il cuore, non ho parole”

Pierpaolo Pretelli si è classificato secondo al Grande Fratello Vip 2021 ma per lui tante sorprese, come l’incontro con il figlio Leonardo

Ieri sera, dopo cinque lunghissimi mesi, siamo finalmente giunti alla conclusione del “Grande Fratelli Vip“, si è chiusa la porta rossa e le luci della Casa più spiata d’Italia si sono spente: ha vinto Tommaso Zorzi, vincitore annunciato e atteso fin dall’inizio, ma è stato un crescendo di emozioni anche per gli altri concorrenti giunti con lui in finale.

Dopo l’eliminazione di Zelletta, il primo colpo di scena è arrivato dalla sfida tra la favorita di questa edizione, Dayane Mello, e Pierpaolo Pretelli, dove la brasiliana è stata eliminata in sfida da quest’ultimo classificandosi quarta. Per Pierpaolo Pretelli però non solo il secondo posto in questa edizione, ma anche tante sorprese davvero toccanti. Vediamo cosa gli ha dedicato la redazione dopo la sfida con Dayane.

Pretelli riabbraccia il figlio Leonardo prima del verdetto della sfida con Dayane

Come detto Pierpaolo Pretelli si è posizionato al secondo posto della classifica lasciandosi sfuggire per pochissimi voti il montepremi di 100 mila andato invece a Tommaso Zorzi. Per lui però, dopo la sfida con la brasiliana Dayane Mello, c’è stato un momento davvero speciale: ha infatti potuto riabbracciare suo figlio Leo che non vedeva dall’inizio del reality, giunto per l’occasione negli studi accompagnato dalla mamma Ariadna Romero.

Pretelli non ce l’ha fatta ed è scoppiato a piangere: “Mi sta scoppiando il cuore, non ho parole” ha dichiarato incredulo l’uomo mentre attendeva il verdetto della sfida che poi avrebbe eliminato la compagna Mello.

Pretelli aveva fatto sapere che in caso di vittoria l’avrebbe infatti dedicata al figlio Leonardo. Forse il pubblico si chiede, “Perché non a Giulia Salemi? Giulia è già la mia vittoria, è la mia coppa“. Queste le parole di Pretelli a Signorini che lo ha interrogato al riguardo.