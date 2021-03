GF Vip, i festeggiamenti di Tommaso Zorzi: show notturno e tacco a spillo! Dopo la vittoria di ieri sera, si è recato insieme ai suoi amici, ex concorrenti e la famiglia in hotel per festeggiare

TOMMASO CONDUCE PURE IN HOTEL E TUTTI QUANTI MUTI AD APPLAUDIRE #tzvip pic.twitter.com/RRL1bDvkPi — 🍄 (@TOMMASOZORZl) March 2, 2021

Intrigante, carismatico, affascinante e talentuoso, Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione di questo Grande Fratello Vip. Sicuramente è stata la più lunga della storia, e per quanto non sia stato facile stare chiusi in una casa per sei mesi, per Tommaso è stata una vera e propria vetrina. Un palcoscenico dove ha avuto l’occasione di far vedere quello che sa fare e di gettare le basi per una lunga carriera televisiva che lo aspetta, piena di successi sicuramente super meritati per un talento così giovane ma già così pronto al mondo dello spettacolo.

Grande Fratello Vip giunge alla fine: finalmente il vincitore. Tommaso Zorzi!

Appena trionfato contro Pierpaolo Pretelli, ha rilasciato le solite interviste e poi insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e agli ex concorrenti si è recato in hotel. All’inizio non è stato facile per lui entrare, essendo accerchiato da tantissimi fans che erano lì per lui, poi è arrivato in tuta e sui tacchi a spillo pronto a fare il suo show. Dopo la solita imitazione di Barbara D’Urso che fa impazzire sempre il web, ha passato la sua serata insieme a tutti, ma in particolar modo insieme a Francesco Oppini di cui ha sentito molto la mancanza in questi mesi.

TOMMASO CHE ENTRA IN HOTEL CON I TACCHI, NON RESPIRO #TZVIP pic.twitter.com/E6J6IvCN2P — fede; 68% (@Federicag2000) March 2, 2021

La serata è proseguita per ore, fino all’alba, ore che Tommaso ha trascorso insieme a sua sorella Gaia e Francesco. Una grande notte di festeggiamenti per una vittoria che lo porterà sicuramente lontano.