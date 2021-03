Uno Mattina, Giovanni Ciacci sviene. La chiamata repentina di Adriana Volpe ai soccorsi

Giovanni Ciacci sviene in studio e Adriana chiama i soccorsi: lo stilista delle star racconta la sua avventura in un’intervista davvero molto toccante

Naufragata nel vero senso della parola l’esperienza di Giovanni Ciacci all’Isola dei Famosi in programma dall’11 marzo su Canale Cinque. Giovanni Ciacci, consulente di stile delle star e opinionista tv, durante i controlli medici a cui si è sottoposto prima di iniziare il programma, ha infatti scoperto che il Covid gli ha lasciato pesanti strascichi a livello fisico e non potrà pertanto volare in Honduras.

“Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni – ha raccontato a Pomeriggio Cinque – ho una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal virus. Una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“.

Ma per lui le disavventure non si fermano qui, infatti si è sentito male durante la trasmissione “Ogni mattina” di cui è opinionista fisso ed è stato soccorso da Adriana Volpe dopo essere svenuto in studio. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio che ha tanto fatto allarmare la conduttrice.

Si sente male e sviene, cosa è accaduto a Ciacci direttamente dalle parole dell’interessato

Come detto Giovanni Ciacci è un opinionista fisso nel programma “Ogni mattina” condotto da Adriana Volpe e che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì sul canale Tv8. Lo stilista dopo aver contratto il Covid ha importanti cicatrici ai polmoni e una ridotta capacità respiratoria che lo costringono a stare molto attento alla sua salute.

Proprio questa insufficienza respiratoria lo ha fatto svenire in studio, si è sentito male durante una pausa del programma ed è stata proprio Adriana a soccorrerlo chiamando i soccorsi. Lo racconta il diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”.

Ciacci spiega: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.