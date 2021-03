Gordon Ramsay esagera. Stavolta il pubblico non lo perdona

Gordon Ramsay. Il celebre chef inglese famoso per il suo temperamento molto sanguigno è stato ripreso dal pubblico per una brutta caduta di stile

Il pubblico italiano ha conosciuto il celebre chef inglese Gordon Ramsay grazie alla trasmissione in onda su Real Time dal titolo “Cucine da incubo”. Nel format il cuoco si recava in ristoranti, pub, fast food sull’orlo del fallimento cercando di risollevarne le sorti grazie alla sua esperienza nel settore culinario. Non solo rivoluzionava menu e tecniche di preparazione ma impartiva importanti suggerimenti di marketing e gestione del personale.

Del resto, Gordon Ramsay è uno che se ne intende; ha aperto il suo primo ristorante nel 1993 a Londra ottenendo 3 stelle Michelin. Adesso ha un vero e proprio impero, aprendo locali in tutto il mondo, da Dubai a Los Angeles, passando per New York e Versalilles.

L’uomo è diventato molto noto per il suo carattere irascibile, impetuoso e polemico. La conduzione del medesimo programma in Italia è affidata ad Antonino Cannavacciuolo, il quale ha un temperamento deciso, ma estremamente più rispettoso nei confronti dei protagonisti dei vari episodi.

Cosa ha fatto Gordon Ramsay per far imbestialire il pubblico?

Gordon Ramsay e la caduta di stile imperdonabile

Ospite del programma Saturday Night Takeaway, un varietà inglese in onda sulla rete ITV, Gordon Ramsay ha partecipato al gioco “Read my lips” in cui avrebbe dovuto capire cosa stessero dicendo i concorrenti leggendo il loro labiale.

Sfortunatamente per una signora di nome Lorna la situazione è andata degenerando, arrivando ad attacchi personali poco graditi. La donna ha ripetutamente detto le parole “Garlic bread” (Pane all’aglio), ma il famoso chef non riusciva a comprendere la soluzione.

Diventando sempre più nervoso ed esasperato, per giustificare il suo insuccesso, ha esclamato: “E’ colpa dello spazio tra i suoi denti se non riesco a capire cosa stia dicendo”. Un vero e proprio attacco di bullismo e bodyshaming che ha portato il conduttore a ridere. Il pubblico invece non l’ha presa con la stessa ironia.

Su Twitter si sono letti messaggi come: “Era proprio necessario per Gordon offendere così la signora?”, “E’ veramente maleducato. Non lo sa che commenti del genere possono veramente fare male a qualcuno?”, “Gordon è un selvaggio”.