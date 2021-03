Gracia de Torres, dedica inaspettata sui social: i fan sono commossi – FOTO

La modella Gracia de Torres ha pubblicato una foto mentre è in bici con sua mamma. Una dedica commovente dove ringrazia sua madre per tutto quello che ha fatto per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Gracia de Torres ha pubblicato un nuovo scatto social dedicato alla sua amata mamma. Un lungo post dove la showgirl ha voluto ringraziare sua madre per tutti gli insegnamenti che le ha dato.

Parole commoventi dove la modella ricorda che sua mamma ci è sempre stata, in ogni momento difficile della sua vita. Queste alcune delle sue parole: “Hai sempre saputo come far passare le mie notti insonni e le mie preoccupazioni, un giorno mi dirai come hai acquisito quella grande capacità, perché essere tua figlia è un grande privilegio e voglio che i miei figli provino lo stesso”. Parole ricche di significato che renderanno sicuramente fiera la sua mamma.

La Torres ha anche ammesso che spesso vede la mamma triste ma, nonostante ciò, le battaglie quotidiane non hanno mai sconfitto il suo punto di riferimento più importante.

LEGGI ANCHE –>Gracia De Torres Vargas: afrodisiaca in un mare da sogno (FOTO)

La carriera di Gracia de Torres e la relazione con Daniele Sandri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

LEGGI ANCHE –>Gracia De Torres bikini che ti lascia senza parole, non compre nulla e c’è da sudare – FOTO

Gracia de Torres è diventata famosa per aver partecipato nel 2016 al reality Isola dei Famosi. Originaria di Almeria, in Spagna, in realtà il suo nome esteso è Marina De Torres. Proviene da una famiglia umile e ha cominciato a lavorare prestissimo come modella dopo aver dovuto dire addio alla pallavolo per un infortunio al crociato.

Dopo il reality si è sposata con il fidanzato Daniele Sandri. I due hanno deciso di dare vita ad una cerimonia dal tema gipsy. Gracia insieme a Daniele, cestista italiano, si sente completa, come dichiarato da lei stessa in diverse interviste.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Ama moltissimo gli animali e, in passato, ha avuto anche problemi di peso arrivando a pesare 40 kg. Non perde mai occasione per pubblicare scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza. Stavolta, però, ha voluto pubblicare una foto in bici insieme a sua mamma che i fan hanno apprezzato moltissimo: “Bellissime parole complimenti ❤️❤️❤️❤️❤️, Gracia por favor, QUÉ BONIIIITOOO!!❤️❤️, POVERETTA 😂😂😂”.