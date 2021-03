Grande Fratello, Alfonso Signorini si scaglia contro due vip: “Non voglio più vedervi”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scoperto il volto del vincitore, ma in studio accade l’imponderabile con Alfonso Signorini su tutte le furie

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, edizione 2020, in cui il pubblico da casa ha conosciuto il nome del vincitore. Tutti gli exit pool del gossip davano per sicura, la vittoria e il primo premio a Dayane Mello che nel “faccia a faccia” con Tommaso Zorzi ha perso clamorosamente il confronto.

Increduli gli spettatori da casa, che hanno iniziato ad inveire contro gli organizzatori con messaggi social poco rispettosi. La modella brasiliana era entrata nel cuore di tutti loro, ma il verdetto ha affidato a Petrelli le chiavi della vittoria.

In altre parole, la finale di GF Vip 2020 ha regalato, come di consueto, un ricco “piatto” di emozioni, non solo all’interno della casa, ma anche in studio tra conduttori e opinionisti. Tra questi ultimi spicca il personaggio chiave del reality, Alfonso Signorini, protagonista di una “gaffe” mediatica che ha suscitato non poco clamore

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non le manda a dire in diretta tv

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, che ha regalato il successo nelle mani di Tommaso Zorzi si è verificata un’infinità di emozioni, che ha reso ancor più gradita la partecipazione del pubblico da casa.

Poco prima dei titoli di coda del reality più seguito dagli italiani, in studio si è acceso un diverbio tra il conduttore del programma, Alfonso Signorini e due vip della casa. Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio, consapevoli di una fobìa di vecchia data del conduttore milanese hanno convinto quest’ultimo a seguirli.

I tre si sono recati in un luogo molto familiare, quanto “allergico” per il direttore di “Chi”. L’obiettivo di Eli e Cristiano era quello di far conoscere a Signorini una certa Gina. Curioso di sapere chi fosse, ad un certo punto, il conduttore scorge una mucca e scappa via dall’obiettivo delle telecamere della diretta.

Si è trattata di una sorpresa di “cattivo” gusto per Alfonso Signorini che ha inveito contro i due, con un “Non vi voglio più vedere”. Mentre la produzione mandava in onda la pubblicità, gli animi in studio si tranquillizzavano e alla ripresa della diretta, tutto filava per il verso giusto e per un finale come “dio comanda”