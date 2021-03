Ibrahimovic a Sanremo, la frase che “spaventa” Amadeus

Sale sul palco del festival di Sanremo Slatan Ibrahimovic e il suo dialogo con il conduttore Amadeus è esilarante.

“E’ un onore per me essere qua ma è anche un onore per te avermi qua“. Inizia così l’apparizione del campione svedese Slatan Ibrahimovic al festival di Sanremo.

Lo sketch è esilarante. Amadeus ribadisce al calciatore rossonero: “Salta sono io il direttore“. E lui risponde: “Ah ti hanno detto così?“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Questo siparietto ha divertito molto il pubblico da casa soprattutto quando il calciatore ha messo in chiaro un paio di cose: “Ecco le regole si Salta: 22 cantanti, 11 contro 11 altrimenti non è regolare“.