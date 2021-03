Il significato del brano “Torno a te” di Random per Sanremo 2021

Stasera comincia il Festival di Sanremo 2021, il rapper Random è un big in gare e allora vediamo il significato della sua canzone

Il timido ma con grande personalità Random, il rapper napoletano uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è pronto per il suo esordio all’Ariston. Il titolo del suo brano è “Torno a te” e fa subito pensare ad una storia d’amore. Il cantante aveva anticipato che il genere sarà diverso dal suo solito e tutto da scoprire. Spesso capita che quando si va a Sanremo si cambiano le abitudini di canto per adeguarsi al palco e anche per portare un pezzo originale.

Scopriamo il significato della canzone di Random

Il titolo del brano è “Torno a te” e racconta di un amore che è stato tanto voluto e cercato che quasi non ci crede, e infatti si rivela che potrebbe non essere vero. Infatti in un pezzo dice:”Quando giri intorno a me sai non mi sembra vero. E forse non lo sei, forse è la testa mia”. Il rapper aveva dichiarato che questa sua canzone spinge le persone a vivere la vita come fosse il primo amore. Pertanto l’amore è una metafora ma la vera protagonista è la vita in generale. Dopo due dei suoi brani più famosi e apprezzati, “Chiasso” e “Sono un bravo ragazzo un pò fuori di testa”, ci aspettiamo una performance emozionante e toccante.

Vediamo l’intero testo della canzone del giovane: Quando giri intorno a me sai non mi sembra vero e forse non lo sei. Forse è la testa mia. Ogni sorriso ricordo sai. Quanti sogni nel cassetto che a volte lasciamo alle spalle. Non lasciamo la vita di sempre per paura di restare da soli. Quando giri intorno a me sai non mi sembra vero e forse non lo sei. Forse è la testa mia e oggi ritorno a te. Torno ad amare almeno forse non penso più. Oggi mi sento vivo e ci perdiamo sempre sul più bello. Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo. Siamo migliaia e migliaia ma non ci troviamo. Quando giri intorno a me sai non mi sembra vero e forse non lo sei. Forse è la testa mia e oggi ritorno a te.

Torno ad amare almeno forse non penso più. Oggi mi sento vivo. Cercami e mi troverai dentro le note che mai scriverei, é solo il tempo che scriverà il resto. Che cambia se siamo diversi dal resto. Quando giri intorno a me torno a te. Quando giri intorno a me torno a te. Quando giri intorno a me.