Il Volo, morto il papà di Ignazio Boschetto: il lutto a pochi giorni prima dall’esibizione all’Ariston, ecco cosa è successo al cantante

Ad un giorno dall’esibizione a Sanremo, un grave lutto colpisce Il Volo ed in particolare Ignazio Boschetto, il marsalese del gruppo. Il padre Vito è morto a causa di un malore improvviso. Manca sempre meno al Festival e quest’anno per il cantante sarà veramente un’edizione speciale. Suo papà è venuto a mancare domenica scorsa ma solo adesso è stata divulgata la notizia della scomparsa. Il trio di tenori si esibirà sul palco dell’Ariston domani, per la seconda serata del Festival, con un loro personale omaggio a Ennio Morricone.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, come votare le canzoni? Tutto sulle serate del Festival

Il volo in lutto: chi era il papà di Ignazio?

LEGGI ANCHE>>>Il significato della canzone “Mai dire mai (la locura) di Willie Peyote per Sanremo 2021

Si chiamava Vito Boschetto ed era originario di Marsala, ma da qualche tempo si era trasferito a Bologna, dove è morto qualche giorno fa. Ha da sempre accompagnato suo figlio Ignazio, spronandolo in ogni occasione a dare il massimo e così è stato visto il successo del cantante insieme al suo gruppo. La notizia della sua morte è apparsa solo qualche ora fa e secondo alcune indiscrezioni l’uomo si è spento a causa per un malore improvviso. Sempre al suo fianco, provino dopo provino, audizione dopo audizione. Concorsi, scuole, esibizioni, Vito è stato per la star un punto di riferimento e domani guarderà dall’alto il suo uomo. Boschetto gli è stato accanto anche ai tempi di Ti lascio una canzone, programma di Antonella Clerici che ha lanciato il trio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Boschetto lascia la moglie, Caterina Licari, e un’altra figlia di nome Nina. Ignazio domani su quel palco farà vedere ancora una volta quanto vale.