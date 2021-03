Piccolo “incidente” all’Ariston per Fedez. Fiorello: “Si stava sentendo male”

Piccolo “incidente” all’Ariston per Fedez. La prima del rapper a Sanremo porta con sé qualche problema tecnico.

Piccolo incidente per Fedez, che sale sul palco di Sanremo con i nervi a fior di pelle. Il rapper è alla sua prima esperienza all’Ariston e fin da quando il suo nome è stato annunciato al fianco di quello di Francesca Michielin non ha nascosto la sua emozione all’idea di calcare un palco così importante. Stasera, nel salire sul palco, ha lasciato che l’emozione prendesse il sopravvento ed il suo nervosismo è apparso piuttosto visibile. Per tutto il tempo il rapper è apparso piuttosto scuro in volto la sua voce era particolarmente flebile. Al termine della performance, Fiorello ha svelato un piccolo dettaglio dal backstage.

Leggi anche -> Fiorello, apparizione a sorpresa a Sanremo: il suo abito lascia senza parole

Fedez a Sanremo 2021, quando l’emozione prende il sopravvento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Leggi anche -> Sanremo Giovani 2021, chi sono i vincitori della prima serata

L’emozione del rapper era talmente palpabile che nel salutarlo Fiorello gli ha chiesto se stesse per svenire. Poi ha rivelato che nel backstage Fedez stava per avere un mancamento. Il cantante ha sorriso, poi ha abbracciato Francesca Michielin e si è asciugato una lacrima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter