Irama a Sanremo 2021, l’esito del tampone al cantante

Di recente un collaboratore di Irama è risultato positivo al Covid, bloccando la sua performance a Sanremo. Il cantante è stato poi sottoposto al tampone.

Panico generale all’Ariston, dopo che questa mattina uno stretto collaboratore di Irama è risultato positivo al Covid-19. La performance dell’artista è stata rimandata a domani e al suo posto è stata inserita Noemi, originariamente tra i concorrenti della seconda serata di Festival. L’intero staff è poi rimasto in attesa del tampone del cantante. Un’accertata negatività o positività avrebbe infatti potuto decretarne la prosecuzione all’interno del Festival o la definitiva rinuncia alla competizione.

Sanremo 2021, confermata la sua partecipazione di Irama al Festival

Fortunatamente il tampone di Irama ha dato esito negativo. Il cantante potrà esibirsi durante la seconda serata di Festival in sostituzione di Noemi, che invece canterà questa sera. Irama porterà sul palco La genesi del tuo colore, un brano nato da un’immagine che l’ha scosso interiormente e che ha suscitato in lui un forte dolore, ma anche una grande voglia di vivere. Coloro che hanno già avuto modo di ascoltare il brano lo definiscono un pezzo frizzante, una “ventata d’aria estiva” in pieno inverno.

La prima serata del Festival di Sanremo andrà in onda stasera alle 20.40, preceduta dal PrimaFestival. La puntata prevederà l’esibizione di 13 Big e 4 Nuove Proposte, più una serie di guest star tra i quali Achille Lauro, ospite fisso della kermesse canora. L’artista proporrà ogni sera una diversa esibizione.