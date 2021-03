Ivan Zazzaroni, mistero a Ballando con le stelle: sempre in piedi. Le ipotesi

Ballando con le Stelle 2021 sembrerebbe essere confermato . Intanto i fan si interrogano su un mistero legato al giudice Ivan Zazzaroni.

Ballando con le stelle si è concluso da pochi mesi e si parla già della nuova edizione. Sembrerebbe che gli ottimi ascolti abbiamo confermato il rinnovarsi del programma. Si tratterebbe della sua sedicesima edizione. La conduttrice Milly Carlucci starebbe già iniziando i lavori per creare la trasmissione anche se rimane incertezza sul mese del suo inizio.

Le tante difficoltà riscontrate nell’ultima edizione, a causa del covid, hanno portato gli autori a meditare sulla possibile realizzazione di Ballando non in primavera ma bensì in autunno.

Intanto restano i ricordi delle puntante che hanno accompagnato gli spettatori da settembre a novembre 2020. Gilles Rocca e Lucrezia Lando i vincitori. Tra i tanti momenti vissuti e tanti protagonisti, al centro dell’attenzione più volte è finito il giudice Ivan Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni: l’opinionista sportivo che sbarca a Ballando

Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle, più volte è finito al centro dell’attenzione mediatica. In particolare nella trasmissione a colpire gli spettatori è la posizione assunta dal giudice. A differenza dei colleghi infatti Zazzaroni rimane sempre in piedi. Quando le telecamere lo inquadrano non è mai seduto. Tra le ipotesi della ragione di questa scelta vi è la possibilità che lo sgabello dei giudici sia scomodo e pertanto Ivan preferisca stare in piedi. C’è chi ipotizza invece che soffra di problemi alla schiena. Nel programma da anni, nessuno dal cast ha mai commentato la sua posizione.

Giornalista e conduttore, Zazzaroni è direttore del Corriere dello Sport dal 2018. Classe 1958 è molto noto per il suo ruolo da opinionista sportivo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale dal 2007 è legato alla giornalista Monica Gasparini, rimasta vedova nel 2006 di Alberto D’Aguanno. Con lui aveva avuto due figli.

Prima di questa relazione il giornalista era sposato con Cristina Canali. Quest’ultima sembra fosse contraria alla sua partecipazione alla trasmissione della Carlucci. Dal matrimonio tra i due è nato uno splendido figlio.