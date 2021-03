Juventus-Spezia: le pagelle e il tabellino dell’anticipo del turno infrasettimanale valido per il 25° turno di campionato.

La Juventus, dopo il brutto pareggio di Verona, ospita lo Spezia per cercare di rilanciarsi in campionato. I bianconeri sono lontanissimi dall’Inter capolista ma vogliono ovviamente centrare l’obiettivo qualificazione in Champions League. La lotta per entrare nella manifestazione europea più importante è davvero serrata: Lazio, Napoli, Roma, Milan, Atalanta e la squadra di Pirlo lotteranno fino alla fine. La Juve, in ogni modo, riesce a ritrovare i 3 punti vincendo in scioltezza la partita valida per il 25° turno di campionato.

Juventus-Spezia, tabellino e pagelle della partita

La Juventus vince agevolmente contro lo Spezia e sale a quota 49 punti in classifica. I bianconeri salgono momentaneamente al terzo posto in solitaria. Non va dimenticato, inoltre, che la banda di Pirlo deve ancora recuperare la partita d’andata con il Napoli. Il primo tempo della sfida di oggi non è stato particolarmente divertente. Nella seconda frazione, invece, i bianconeri riescono a sbrigare la pratica: Morata e Chiesa e il solito Ronaldo timbrano il cartellino e guidano i compagni al successo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6.5, Demiral 6.5, Alex Sandro 6, Frabotta 6(61′ Bernardeschi 6.5); Chiesa 7.5 (72′ Ramsey 6), Bentancur 6, Rabiot 5.5, McKennie 6 (61′ Morata7); Kulusevski 6, Cristiano Ronaldo6.5. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5, Terzi 5, Erlic 5, Marchizza 6(85′ Bastoni s.v); Estevez 6, Leo Sena 6(85′ Agoume s.v), Maggiore 6 (72′ Acampora 6); Farias 5 (72′ Verde 5.5), Nzola 5(72′ Galabinov 6), Gyasi 5.5. All. Italiano

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Reti: 62′ Morata, 71′ Chiesa

Ammoniti:

MIGLIORE IN CAMPO: Chiesa (J)

La Juventus, nel prossimo turno di campionato, affronterà la Lazio in casa nell’anticipo serale del sabato. Lo Spezia, invece, ospiterà il Benevento in un match delicatissimo che è in programma sempre sabato ma alle ore 15.