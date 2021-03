La grande sorpresa di Achille Lauro: la sua esibizione è sconvolgente

Achille Lauro sconvolge e travolge. La sua esibizione è una performance d’arte contemporanea che lascia senza fiato e sorprende sempre. Dopo aver stupito l’Italia intera con i suoi quadri in carne ossa, questa sera Achille Lauro ci ha lasciati davvero senza parole.

“Promettimi che non ti dimenticherai perché io sarò vicino a te“. Per l’ennesima volta Achille Lauro sorprende il pubblico italiano che lo ama anche per i suoi eccentrici travestimenti. La sua Lettera del mondo all’umanità lascia veramente senza parole.

Achille Lauro canta e incanta, il suo travestimento è incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

“Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina.

Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico.

Sessualmente tutto. Genericamente niente. Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza“.

La performance di Achille Lauro è divina. Rappresenta un rock glam e sofferente. La sua canzone sta già facendo sognare i suoi fan e la sua performance è perfetta.