Laura Pausini festeggia con un outfit che ti conquista, che bellezza – Foto

Laura Pausini ancora è incredula per il bel traguardo raggiunto con la sua musica. Bravura e bellezza in una sola persona

Laura Pausini stupisce ancora una volta tutti e porta all’Italia un ambito riconoscimento. La cantante romagnola con la sua musica arriva ancora una volta sul tetto del mondo conquistando una gratificazione che nessuna donna aveva mai raggiunto fino ad ora.

Una vittoria arrivata al primo colpo per Laura Pausini che alla sua prima candidatura si aggiudica il Golden Globe per la miglior canzone originale. I membri della Hollywood Foreign Press l’hanno premiata per il brano “Io sì”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti che ha visto il ritorno al cinema di Sophia Loren.

La notizia arrivata in tarda sera di domenica, ieri ha fatto il giro del mondo. Nel corso della diretta della cerimonia la cantante ha detto “grazie mille”, ma poco dopo sul suo profilo Instagram, la Pausini, che si prepara ad essere nella serata di mercoledì super ospite di Sanremo, ha scritto: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere” mostrando poi tutta la sua felicità ed incredulità con un urlo liberatorio nelle Instagram Stories.

Laura Pausini festeggia in rosse e a gambe scoperte

Ed i festeggiamenti per Laura Pausini continuano ancora con un altro post nel quale ci dice chiaramente di non sapere se lei sia in un sogno o nella realtà. E sono i fan che esultano insieme a lei e le dicono che è tutto meravigliosamente vero.

Lei ci delizia con il suo outfit pensato per il post cerimonia che come tutte le manifestazioni, da un anno a questa parte, si sono svolte online. Laura ha scelto un abito rosso, quello dell’amore, della passione, dello stesso colore indossato durante la cerimonia ma con linee diverse.

Un abito fatto di rose cucite che si rincorrono sul suo corpo e poi un paio di scarponi neri. Un contrasto fatto ad hoc su sfondo bianco e le sue meravigliose gambe che escono di fuori. Conquista tutti e si dimostra ancora una volta brava e bella come nessun’altra.