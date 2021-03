Loredana Bertè sul palco dell’Ariston, ed è subito primavera

Loredana Bertè è ospite nella prima serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, cominciato questa sera. Il suo outfit preannuncia la primavera…

Ospite di Amadeus nella prima serata di Sanremo 2021, Loredana Bertè fa rivivere i suoi più grandi successi agli spettatori italiani.

Con un accessorio che la vede circondata di farfalle colorate, Loredana riempie il palco di uno spirito che fa sognare la primavera, una stagione di rinascita dal freddo e dal buio dell’inverno. Metafora perfettamente adeguata al periodo che stiamo attraversando.

La cantante tanto amata dagli italiani, quest’anno settantenne, ha portato sul palco dell’Ariston Mare mare, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima. Brani che hanno fatto la storia della musica italiana e non possono non essere apprezzati in un contesto che va a premiare gli artisti musicali del nostro Paese.

Infine, la sorella minore di Mia Martini, ha cantato il suo nuovo singolo “Figlia di“.

Quest’anno il Festival di Sanremo va in onda senza pubblico, ed in sostituzione degli applausi per Loredana Bertè è stata riprodotto il video di una standing ovation del 1994.

Leggi anche -> Piccolo “incidente” all’Ariston per Fedez. Fiorello: “Si stava sentendo male”

Loredana Bertè a Sanremo 2021: simboli di rinascita e di lotta per i diritti delle donne

Dalle decorazioni che rimandano alla primavera, simbolo di rinascita, alle scarpette rosse sul palco: l’esibizione di Loredana Bertè è stata carica di significati profondi.

La cantante ha voluto infatti poggiare la calzatura sul palco per simboleggiare la sua lotta al femminicidio: un ricordo e un sostegno per tutte le silenziose vittime di questo problema. La Bertè lancia un forte messaggio: “al primo schiaffo bisogna denunciare”.

Infine, Amadeus annuncia la serata del 9 marzo: Alberto Matano dedicherà uno spazio alla regina del rock italiano. Con il titolo “Non sono una signora“, la Rai racconterà Loredana Bertè e i suoi successi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.