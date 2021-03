Ludovica Pagani, lo sguardo conquista ma le labbra mandano fuori di testa – FOTO

Ludovica Pagani posta un primo piano che manda i followers in visibilio: lo sguardo conquista, ma le labbra regalano una visione paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La 25enne bergamasca ha tutte le carte in regola per divenire la perfetta antagonista di Diletta Leotta. Bella, competente, e dalla popolarità in grande crescita, Ludovica Pagani si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Ex inviata di “Quelli che il calcio”, la modella ha mosso i primi passi nella rete locale Telelombardia, conducendo programmi di natura sportiva.

Ad oggi, Ludovica gestisce un canale YouTube che ha raggiunto quasi 300mila iscritti. Se, da un lato, il successo professionale è ormai consolidato, dall’altro la sua vita privata è oggetto di numerose speculazioni. Impegnata con l’imprenditore Steven Basalari, i rumors recenti avevano parlato di una presunta rottura. Dal profilo Instagram della giornalista, tuttavia, non trapela nessun indizio.

LEGGI ANCHE —> Emily Ratajkowski, la FOTOGALLERY in cui sfoggia il pancione: nuda e bellissima

Ludovica Pagani, primo piano da sogno: le labbra incantano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani, in piscina e il panorama innevato mozzafiato: un sogno – FOTO

L’account Instagram di Ludovica Pagani conta ben 2,6 milioni di followers. La giornalista bergamasca, la cui bellezza sfida quella di Diletta Leotta, non manca mai di stupire i fan con scatti a dir poco sensazionali. Nell’ultimo post condiviso, l’influencer ha incantato tutti con un favoloso primo piano.

Lo sguardo della Pagani, valorizzato dagli strass e dalle folte ciglia, cattura l’attenzione degli utenti, ma le labbra sono uno spettacolo senza paragoni. Il lucidalabbra nude, che conferisce maggiore volume, crea un effetto che manda i followers in tilt.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

“La più bella“, “Che classe“, “Mamma mia“, scrivono i seguaci, beandosi della visione paradisiaca. Ancora una volta, la giornalista bergamasca sembra aver decisamente fatto colpo.