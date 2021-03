Maschera con bucce di patate: realizzare un composto efficace e super economico!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera con bucce di patate estremamente efficace e performante!

Uno dei sogni di tutti è avere sempre una pelle radiosa ed elastica. Tuttavia molto spesso questo non è altro che pura utopia perché la stanchezza, l’ansia degli impegni, la cattiva alimentazione e lo stress delle giornate fanno sì che la cute sia la prima che ne risenta mostrandosi spesso spenta e opaca.

Lasciando da parte trattamenti e creme in commercio, che molto spesso vanno a gravare enormemente sul bilancio economico, potete attrezzarvi e creare abbastanza facilmente delle creme e soprattutto della maschere che niente hanno da invidiare a prodotti di cosmesi più quotati.

Realizzare una maschera fai da te efficace con patate e miele

L’unica cosa a cui fare attenzione è scegliere con cura gli ingredienti perché ognuno di essi può fare al caso vostro. Un esempio può essere la patata e, insieme a lei, la sua buccia. Sono numerose le proprietà di questo tubero ma anche la sua buccia può darci una grossa mano, soprattutto nella cura della pelle.

Questo è dovuto al fatto che la buccia delle patate, in particolar modo, contiene moltissime vitamine soprattutto del gruppo B e C che sono determinanti nel dare luminosità e radiosità alla pelle. Inoltre le bucce di patate poste sugli occhi possono aiutarvi a ridurre il gonfiore e le fastidiose occhiaie dopo una serata in cui non avete riposato particolarmente bene oppure avete dovuto lavorare.

Attuare questo rimedio è molto semplice. Non dovrete fare altro che mettere le bucce di patate in frigo per circa 30 minuti e, dopo, posizionarle sugli occhi fin quando non raggiungeranno la temperatura ambientale.

Potete anche creare un’ottima maschera per il viso utilizzando le bucce di una patata, un vasetto di yogurt bianco e 1 cucchiaino di miele. Una volta tritata la buccia della patata in un recipiente, andare a mescolare insieme al miele e allo yogurt fin quando non avrete ottenuto un composto omogeneo senza grumi così da essere di facile applicazione. Una volta applicato il composto, lasciatelo in posa per almeno 20 minuti e, poi, risciacquare il tutto con abbondante acqua tiepida. Al termine del trattamento noterete la pelle del vostro viso già più luminosa.