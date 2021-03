Maschera papaya fai da te: come nutrire i capelli e renderli più morbidi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui passaggi necessari per creare una maschera alla papaya efficace che garantisca risultati top!

Dopo una giornata intensa, sia per lavoro che per qualsiasi altro tipo di impegno, non c’è cosa migliore che dedicare un po’ di tempo per ritrovare se stessi. Una delle migliori cose è sicuramente coccolarsi attraverso dei trattamenti di bellezza che hanno la duplice funzione: scaricare lo stress, oltre che migliorare la qualità della pelle.

Per ottenere un risultato del tutto naturale è bene che cominciate a creare delle vere e proprie maschere fai da te in modo da poter utilizzare degli ingredienti quanto più naturali possibile. Uno degli ingredienti migliori in questo caso è sicuramente la papaya.

LEGGI ANCHE –>Maschera alghe fai da te: trattamenti di bellezza fatti in casa!

Maschera fai da te: come realizzarla con la papaya

Molti di voi conosceranno sicuramente questo frutto esotico. Tuttavia solo pochi sanno che la papaya è davvero un toccasana per la pelle. Infatti questo frutto è ricco di vitamine del gruppo A, E, C e anche di antiossidanti. Specialmente quest’ultimi sono estremamente importanti nella lotta ai radicali liberi, ovvero i maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Creare una maschera a base di papaya è davvero semplicissimo. Non dovrete fare altro che procurarvi 1 papaya e 2 cucchiai di yogurt bianco. Dovrete iniziare frullando la papaya e, poi, in un recipiente, meglio se in vetro, aggiungere lo yogurt. A questo punto, dovrete mescolare il tutto fino quando non avrete ottenuto un composto omogeneo, senza grumi e di facile applicazione sulla pelle del vostro viso. Una volta applicato questo composto sul vostro viso, facendo particolare attenzione soprattutto sulla fronte, sul naso e sul mento, lasciate il tutto in posa per almeno 20 minuti. Poi, risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un altro ingrediente che si abbina molto bene alla papaya e ha moltissime proprietà utili per la cura della pelle del vostro viso è sicuramente il miele.

In questo caso, iniziate sempre frullando la papaya e, poi, in un contenitore aggiungete 3 cucchiai di miele e mescolate fino ad ottenere un composto poco liquido. Questa maschera è ottima anche come esfoliante perché vi permetterà di migliorare la vostra pelle andando ad eliminare le cellule morte. Una volta applicata questa crema sul vostro viso, lasciate il tutto in posa per 5 minuti. Dopodiché andate a risciacquare con acqua fredda in modo da andare anche a favorire la chiusura dei pori.