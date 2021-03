Matilde Brandi chiude il GF mostrando la sua parte più divina – Foto

Matilde Brandi ci delizia con una finalissima pazzesca. Il suo outfit incanta tutti ed il fisico non mente: favolosa

Si è chiusa ieri sera l’interminabile edizione del Grande Fratello Vip. Grande trionfatore, forse anche un po’ annunciato, Tommaso Zorzi. In studio tutti i grandi protagonisti di questa edizione record, che come ha ricordato ieri sera Alfonso Signorini è stata la più lunga in assoluto al mondo.

Per i finalisti 170 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia e 170 giorni di emozioni anche per chi, come Matilde Brandi ad esempio, è stata eliminata nel corso del gioco. Lei come gli altri, è stata sempre presente in studio e ha vissuto da fuori tutto il resto del percorso.

Solo qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno, riucorrenza condivisa anche con altre concorrenti del GF Vip, la finalista Dayane Mello, e le ex concorrenti Sonia Lorenzini e Cecilia Capriotti.

Ben 52 anni per la ballerina e showgirl e non sentirne nemmeno uno sulle spalle. Bellissima e con un fisico che sembra una ragazzina. Più volte ce ne ha dato prova ma ieri sera ci ha stupito ancora una volta mostrando la sua parte più divina. Per vedere la foto vai alla pagina successiva.

Matilde Brandi, gambe incrociate e l’abito va su: incantevole