Melissa Satta lo sguardo pensiero non disperde la sensualità – Foto

Melissa Satta cambia registro: questa volta su Instagram è in bianco e nero e un po’ malinconica ma la bellezza non svanisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta pare essere rinata dopo la sua separazione dal marito Kevin Prince Boateng. L’ex velina si mostra più esplosiva che mai sui social con foto che sono vietate ai deboli di cuore. Forme in bella vista ed un fisico pazzesco, scolpito come forse non lo avevamo mai visto fino ad ora.

Essere single per Melissa è una buona medicina, o non proprio. Anche se lei ha smentito un po’ di settimanane fa una sua relazione, pare che la morettona si stia frequentando con Mattia Rivetti. Diverse le paparazzate tra i due dopo che la sarda era andata su tutte le furie per via di un primissimo scoop ad opera di Chi e di Gabriele Parpiglia che avevano parlato di Matteo Rivetti, sbagliando il nome e facendo arrabbiare non poco l’ex velina.

Ora però pare che, sbagli di nome a parte, la testata aveva ragione. I due piccioncini avrebbero trascorso anche la festa degli innamorati insieme come riporta gossipetv.it. Sarà davvero così? Questo potrà dircelo solo Melissa che per il momento possiamo solo dire che, single o fidanzata, si trova davvero nel pieno della sua bellezza.

LEGGI ANCHE –> Matilde Brandi chiude il GF mostrando la sua parte più divina – Foto

Melissa Satta in bianco e nero: la libertà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini festeggia con un outfit che ti conquista, che bellezza – Foto

E dopo una serie di scatti bollenti, Melissa Satta cambia un po’ registro. La vediamo pensierosa nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Foto in bianco e nero, occhi bassi e socchiusi, mano tra i capelli, magliettina bianca e un mood che lascia trasparire forse un po’ di malinconia.

“La libertà non sta nello scegliere tra il bianco e il nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta…..” scrive l’ex velina a corredo del suo post. Momento di riflessione dunque durante il quale però non perde certo la sua sensualità. Di quello mai nessuno ha dubitato fin quando Melissa è salita sul bancone di Striscia la notizia. Ne è passato di tempo da allora, era una ragazzina e oggi una mamma e una donna in carriera e al momento anche sulla bocca di tutti dopo la sua separazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Tra i gossip, spesso improvvisati, qualche giorno fa era saltato fuori anche il nome di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, descritto come colui che avesse una tresca con Melissa. Il settimanale Oggi ha smentito tutto.