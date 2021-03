Melita Toniolo ha detto sì ed esulta sul web: “Ce l’ho fatta!” FOTO

Melita Toniolo regala ai suoi tantissimi fan una foto in cui è la personificazione della gioia dopo aver raggiunto un importante traguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Melita Toniolo è raggiante e si vede. L’attrice ha infatti pubblicato sul sul profilo Instagram uno scatto con il quale ha voluto condividere la gioia per un momento importante della sua vita. Nella didascalia che accompagna la foto fa infatti sapere ai suoi tantissimi follower di essere riuscita, alla soglia dei 35 anni, ad acquistare la sua seconda casa. Un passo importante che segna definitivamente il suo ingresso nell’età matura e che arriva dopo essere riuscita ad incastrare i mille impegni della vita. Questo post è per Melita un modo per celebrare sé stessa e le donne che hanno nel dna la capacità di riuscire a fare mille cose insieme. Nello scatto a lasciare incantati è l’espressione della showgirl che sprizza felicità da tutti i pori mentre alza orgogliosa il braccio per mostrare il segno della vittoria.

La vita privata di Melita Toniolo