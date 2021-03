“Meravigliosa” l’abito di Giovanna Civitillo lascia tutti senza parole – FOTO

La moglie di Amadeus mostra tutto il suo fascino in uno scatto che risalta la sua bellezza. E’ pronta per sfidare tutti gli abiti di Sanremo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Giovanna Civitillo è pronta per la 71° edizione del Festival di Sanremo che inizierà domani 2 marzo e lo mostra con un outfit da urlo che risalta il suo fisico mozzafiato.

La moglie di Amadeus non sarà all’Ariston solamente per supportare il marito che è il direttore artistico di questa settantunesima edizione ma anche per condurre il PrimaFestival con Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Bellissima e sempre presente nei successi e nei fallimenti del suo amato Amadeus conosciuto negli anni de L’Eredità quando la bella napoletana regalava stacchetti nella celebre Scossa.

Elegante e pronta per Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Con un’elegantissima tuta nera si presenta a Sanremo e si lascia fotografare con un sorriso smagliante e un cera perfetta.

Bella, solare e affascinante. Una napoletana doc, prorompente al punto giusto e amatissima dal pubblico che segue il profilo che ha in comune con suo marito, appassionatamente.

E’ stata lei a rompere il ghiaccio per questo Sanremo 2021 e non Amadeus, infatti oggi è andato in onda il Primafestival per aprire la settimana sanremese quest’anno posticipata a Marzo, causa Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Chissà quali altri outfit ci regalerà la bella Giovanna nelle cinque serate del Festival in onda da domani fino a sabato 6 marzo.