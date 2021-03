Auto esce di strada e travolge un pedone: uomo morto sul colpo

Un uomo di 51 anni è morto questa mattina sulla strada provinciale 569 a Vignola, in provincia di Modena, dopo essere stato travolto da un’auto uscita di strada.

Altro incidente mortale sulle strade del nostro Paese. È accaduto questa mattina lungo la provinciale 569 all’altezza della zona artigianale di Vignola, in provincia di Modena. Stando alle prime informazioni, un’auto condotta da un ragazzo di 20 anni sarebbe uscita di strada centrando prima un manufatto di mattoni e investendo successivamente un 51enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il pedone, morto sul colpo. Ora sono in corso gli accertamenti per verificare le cause che hanno condotto la vettura ad uscire dalla carreggiata.

Modena, auto condotta da un 20enne esce di strada e travolge un pedone: muore un uomo di 51 anni

Un uomo è morto questa mattina, martedì 2 marzo, dopo essere stato travolto da un’auto sulla provinciale 569 nel territorio di Vignola, comune in provincia di Modena. La vittima è un 51enne residente in zona. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione di Modena Today, una Fiat Punto, condotta da un ragazzo di 20 anni, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita di strada, all’altezza della ditta Menabue carrelli elevatori, travolgendo prima un manufatto di mattoni e successivamente il 51enne che si trovava a bordo della carreggiata. Un impatto che non gli lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per il pedone. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato l’auto ad uscire di strada.

Il conducente della vettura, riporta Modena Today, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso, tra cui gli esami per verificare se si trovasse alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.