Patrizia Pellegrino racconta la terribile malattia: “Sono stata operata subito”

Patrizia Pellegrino, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha raccontato il terribile dramma: operata d’urgenza per un tumore al rene

“Ci sembra di essere immuni, ma è successo anche a me“, ha esordito Patrizia Pellegrino in uno straziante post, pubblicato su Instagram. La conduttrice è stata recentemente sottoposta ad un intervento d’urgenza, a causa di un tumore al rene. L’operazione, che ha fortunatamente avuto un esito positivo, ha portato tuttavia degli strascichi impossibili da cancellare.

Come rivelato dalla stessa Patrizia, la paura torna di notte a bussare alla sua porta: “Mi sveglio la notte, almeno tre o quattro volte, con la tachicardia per il panico“. Intervistata da DiPiù, la Pellegrino ha confessato l’importanza dei suoi familiari in un momento così difficile: senza il loro supporto, l’attrice non ce l’avrebbe mai fatta.

Patrizia Pellegrino parla del tumore al rene: “Operata subito”

“Dobbiamo operare subito“: questa è la frase che Patrizia Pellegrino, come da lei spiegato nel lungo post, si è sentita dire dai medici. Il cancro, inizialmente scambiato per una banale cistite, aveva colpito il rene al punto da non lasciare alcuna soluzione: l’attrice ha dovuto asportarlo mediante un intervento. Ad oggi, Patrizia vive con un solo rene, e con il timore di poter rivivere un’esperienza tanto dolorosa.

“Questa volta è andata bene, la paura si quieta, anche se la notte torna a mostrare la sua brutta faccia“, ha ammesso Patrizia ai followers di Instagram, non nascondendo le sue difficoltà nel dormire. Lo spavento è stato talmente grande, che la conduttrice è dovuta ricorrere all’uso di tranquillanti.

Nell’affrontare un avversario decisamente temibile, Patrizia non era però sola. Ad affiancarla, oltre al compagno Giampaolo, c’erano i suoi tre figli: Arianna, Gregory e Tommaso. Grazie a loro, la conduttrice è riuscita a sconfiggere il tumore.