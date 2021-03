Un giovane arbitro di 22 anni è morto ieri mattina in seguito ad un incidente stradale, avvenuto domenica pomeriggio sulla provinciale 183 a Gambolò, in provincia di Pavia.

Non ce l’ha fatta Alberto Piccolini, il giovane arbitro rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica sulla provinciale 183 all’altezza di Gambolò, in provincia di Pavia. Il 22enne, secondo quanto ricostruito, viaggiava, insieme al fratello 18enne e tre amici, a bordo della sua auto che si è schiantata contro un’altra vettura. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi che hanno trasportato il giovane in ospedale, dove purtroppo è deceduto alcune ore dopo. Feriti gravemente il fratello della vittima e uno degli amici che si trovava a bordo dell’auto.

Un morto e tre feriti, due dei quali in condizioni gravi. Questo il terribile bilancio dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 febbraio lungo la strada provinciale 183 nel territorio di Gambolò, comune in provincia di Pavia. La vittima è Alberto Piccolini, perito chimico di un’azienda farmaceutica e arbitro 22enne di Gambolò. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, il ragazzo era alla guida della sua Bmw 430, su cui viaggiavano il fratello Alessandro, di 18 anni, e tre amici, due 18enni ed un 19enne. Per cause ancora da accertare, la Bmw si è scontrata con un’altra vettura, una Mitsubishi Pajero, su cui si trovava una coppia di coniugi di Vigevano, ed è finita in un fosso.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Alberto Piccolini è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove ieri mattina è morto per le gravi ferite riportate. In ospedale anche il fratello Alessandro, ricoverato all’Humanitas di Rozzano in condizioni gravissime, e due dei tre amici, trasportati al San Matteo di Pavia. Il 19enne, che viaggiava sulla Bmw, riporta Il Corriere della Sera, si trova in condizioni serie ed subito l’amputazione del piede destro e di due dita di una mano, mentre il ragazzo di 18 anni ha riportato gravi lesioni alle braccia, giudicate guaribili in 40 giorni. Illesi il quinto occupante della Bmw ed i coniugi che viaggiavano sull’altra auto coinvolta.

Durante le operazioni di soccorso, scrive Il Corriere, è rimasto ferito anche un soccorritore colpito da una barella di un pompiere che gli ha provocato la frattura di una gamba.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del capoluogo di provincia lombardo che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.