Pippo Franco preoccupato per il figlio: “Amare i figli significa lasciarli liberi”

Pippo Franco preoccupato per il figlio, perché? Cosa è successo all’ex concorrente di Temptation island? Scopriamolo insieme

Lo conosciamo tutti come cantante, cabarettista, attore e conduttore televisivo, ma Pippo Franco è molto di più: un padre. Suo figlio infatti lo abbiamo visto per la prima volta nel reality più sentimentale che esista, Temptation Island. Stiamo parlando di Gabriele che l’anno scorso ha vissuto un’esperienza incredibile nel villaggio in Sardegna insieme alla sua ormai ex fidanzata. A tal proposito Pippo, in un’intervista da Barbara D’Urso, ha rivelato qualcosa: “Aiuto mio figlio a trovare la fidanzata”.

Pippo Franco: qual è il rapporto con il figlio?

E’ stata un’intervista lunga quella fatta a Domenica Live tra Barbara D’Urso e Pippo Franco. Il comico ha parlato di sua moglie, di suo figlio, del suo lavoro e dell’incontro con la mistica Natuzza. In quell’episodio c’è anche Gabriele che inizia a raccontare la fine della sa storia d’amore: “Ho fatto un reality con la mia fidanzata. Dopo ci siamo lasciati. Stavamo insieme da due anni – afferma – ci siamo lasciati da più di un anno e mezzo. Ho provato, dopo a frequentare delle ragazze, ma non ho tanto tempo da dedicare”. Pippo è molto preoccupato per il figlio e vorrebbe trovargli una fidanzata ma spiega di non dare consigli nell’ambito e poi aggiunge: “Amare i figli significa lasciarli liberi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GABRIELE PIPPO – G ROMANO (@pippogabri)

Quello tra Pippo e Gabriele è un legame speciale e nessuna donna al mondo può mettere tra loro il bastone tra le ruote, uno completa l’altro.