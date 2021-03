Rassegna stampa dell’1 marzo: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa di lunedì 1 marzo: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Polizia tampona un’auto, muore 17enne durante un inseguimento

Dramma nella giornata di ieri a Roma, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un incidente. Stando a quanto ricostruito, una volante della Polizia Stradale, durante un inseguimento a due rapinatori, che avevano rapinato una tabaccheria a Tivoli, ha tamponato la vettura su cui viaggiava la giovane vittima. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo alla 17enne morta sul colpo. Feriti gravemente anche un altro occupante della vettura in questione e due agenti della polizia. Ora, per chiarire la dinamica dell’accaduto, sono in corso le indagini degli inquirenti che hanno rinvenuto poco dopo l’auto dei rapinatori, abbandonata sull’A24 In corso anche le ricerche dei due malviventi non ancora individuati.

Omicidio Cucchi, parla la sorella Ilaria: “Non era possibile andare oltre”

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il 31enne morto nell’ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini, sei giorni dopo il suo arresto, ha comunicato la vendita della casa di Morena. L’abitazione era stata acquistata dai genitori di Stefano per il figlio in modo da permettergli di avere un’autonomia, come consigliato dagli operatori del Ceis. “Confesso – scrive Ilaria- che non la amavo, quella casa, perché era il teatro del nostro fallimento”. La sorella di Stefano ha poi proseguito spiegando che i suoi genitori hanno continuato a pagare il mutuo della casa fino a che hanno potuto e, per farlo, sono rimasti indietro con le rate della loro abitazione. “Non era possibile andare avanti oltre – prosegue Ilaria- e allora ho deciso di vendere la casa“. Il lungo post si conclude con la sorella di Stefano che ammette di essere rasserenata poiché adesso quell’abitazione appartiene a due giovani che sanno cogliere il significato di quanto accaduto.

Covid-19, parte la sperimentazione del vaccino italiano Rottapharm-Takis

Parte la Fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano, prodotto da Takis in collaborazione con Rottapharm Biotech. La prima dose è stata somministrata nella mattinata di ieri ad un volontario di 21 anni presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Il farmaco verrà testato anche presso l’Istituto Spallanzani di Roma e all’Istituto Pascale di Napoli.

Intanto alcune regioni italiane hanno cambiato colore venendo inserite in una diversa fascia di rischio. Tra queste, Lombardia, Marche e Piemonte in arancione e Basilicata e Molise in rosso. In merito, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e bisogna ancora fare attenzione: “Le prossime settimane –spiega il titolare del dicastero- non saranno facili“.

Covid-19, il bollettino dell’1 marzo: i numeri dell’epidemia in Italia

Come di consueto, nel pomeriggio di ieri, il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sull’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando alla tabella sanitaria, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono 2.938.371 con un incremento di 13.114 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Salgono ancora i soggetti attualmente positivi che risultano essere 424.333 (+1.966) ed i ricoveri in terapia intensiva che ammontano a 2.289 (+58). I guariti sono in totale 2.416.093, ossia 10.894 unità in più rispetto alla giornata di domenica. Purtroppo si registrano ancora 246 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime in Italia a 97.945.

Laura Pausini al Golden Globe: un risultato senza precedenti

Laura Pausini conquista il Golden Globe per la miglior canzone originale con il brano “Io sì”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, nel cui cast figura anche Sophia Loren. Un successo arrivato alla prima candidatura al prestigioso riconoscimento. Nel corso della cerimonia, la nota cantautrice ha ringraziato per i giudici per il premio e, poco dopo sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere“. Una grande soddisfazione dimostrata anche attraverso una Storia di Instagram in cui Laura Pausini si lascia andare ad un urlo liberatorio.

Domani, la celebre cantante sarà il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo che prenderà il via questa sera.