Rimedi naturali per pulire il forno senza detersivi: dritte e consigli utili!

Ecco quali sono tutti i rimedi naturali utili per pulire il forno e farlo tornare come nuovo. Date un’occhiata sui passaggi da fare per una pulizia top!

Uno degli elettrodomestici più usati è sicuramente il forno. Quante soddisfazioni riesce a

darci, ma quanti grattacapi soprattutto quando risulta incrostato e sporco dopo aver cucinato il vostro

piatto preferito.

Molto spesso per pulirlo si usano prodotti che si trovano in commercio e che risultano essere molto aggressivi per la presenza di elementi chimici al loro interno. Per fortuna esistono molti rimedi naturali, conosciuti anche dalle nonne. Rimedi che possono far tornare a brillare il vostro forno senza alcuna fatica e in pochissimo tempo.

BIcarbonato tra gli ingredienti più efficaci

Uno dei migliori prodotti per la pulizia del forno è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo

ingrediente, unito al sale grosso, può rappresentare un grande aiuto per il vostro forno. Vi basterà unire in una tazza insieme all’acqua 1 cucchiaio di bicarbonato e un pugnetto di sale grosso. In questo modo, potete ottenere in pochissimo tempo uno dei migliori rimedi naturali per pulire il vostro forno. L’importante è amalgamare bene questi due elementi fino ad ottenere un composto cremoso ma che non presenti grumi e non sia troppo liquido.

Una volta ottenuto questo composto, non dovete far altro che applicarlo su tutta la

superficie del vostro forno e lasciarlo agire per almeno 1 ora. Dopodiché potete risciacquare il tutto e

godervi il vostro forno completamente lucente. Potete anche pensare di optare per dell’aceto bianco al

posto dell’acqua per un tocco ancora più efficace.

L’aceto è un altro elemento classico per rimuovere lo sporco dal vostro forno. Potete riscaldare 1

bicchiere di acqua e, poi, aggiungere 1 bicchierino di aceto di vino. Una volta portato tutto a bollore, potete

andare a versare il contenuto sulla superficie del vostro forno e, trascorsi 15 minuti, mettere in azione il forno a 150 gradi.

Così facendo, il composto creato evaporerà andando ad ammorbidire le incrostazioni più tenaci.

Dopodiché potete passare un panno inumidito, sempre di acqua e aceto di vino. Con questi pochi

accorgimenti il vostro forno ritornerà ad essere splendente!