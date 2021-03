Una donna di 41 anni è morta ieri sera a Viserba, frazione di Rimini, dopo essere stata investita da un treno sulla linea Rimini-Ravenna.

Dramma a Viserba, frazione di Rimini, dove nella serata di ieri una donna è stata investita da un treno nei pressi di un passaggio a livello. La vittima, una donna ucraina di 41 anni, avrebbe attraversato i binari mentre sopraggiungeva un convoglio, il cui macchinista non ha fatto in tempo a frenare centrando in pieno la 41enne. Sul posto si sono precipitati, dopo l’allarme, i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la donna, deceduta sul colpo. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria che ha provveduto ai rilievi di legge.

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 1 marzo, a Viserba, frazione del comune di Rimini, nei pressi del passaggio a livello di via XXV marzo 1831. La vittima è una 41enne di origine ucraina. Stando a quanto riporta la redazione di Rimini Today, la donna avrebbe attraversato i binari, nonostante la sbarra fosse abbassata, mentre sopraggiungeva un Frecciabianca che viaggiava sulla linea Rimini-Ravenna, in direzione Ravenna. Il macchinista del convoglio ha provato ad arrestare la corsa, ma non è riuscito ad evitare la 41enne che è stata sbalzata sui binari.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dei fatti e accertare le ragioni che abbiano spinto la donna ad attraversare i binari. Non è chiaro se si sia trattato di una distrazione o di un gesto volontario. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, riporta Rimini Today, la linea è stata chiusa.

Quello verificatosi ieri è il secondo episodio in poche ore. Domenica sera, un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno a Corteolona e Genzone, piccolo comune in provincia di Pavia.